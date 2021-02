Weiter gedulden muss sich Meppens Kapitän Thilo Leugers (3. v.r.). Er kann aber wieder vorsichtig trainieren.

Dieter Kremer

Meppen. Thilo Leugers plagt sich seit zweieinhalb Jahren mit Problemen an der Achillessehne und der Ferse. Nach einer neuen Untersuchung kann der Mannschaftskapitän des SV Meppen etwas genauer planen.

In dieser Saison hat der 30-jährige Mittelfeldspieler gerade vier Partien absolviert, die letzte am 31. Oktober in Dresden. Leugers hatte sich bereits Gedanken über das Karriereende gemacht. Doch nach einer erneuten MRT-