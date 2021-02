Erinnerung an den Anschlag in Hanau 2020 unter der Friedensbrücke in Frankfurt.

imago-images/Marcel Lorenz

Meppen. Am heutigen Freitag jährt sich zum ersten Mal der Tag des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau, bei dem der Täter neun Menschen aus Einwandererfamilien, seine Mutter und sich selbst erschoss. Der SV Meppen und seine Fans beziehen Stellung.

Am Freitagmorgen erklärte der SV Meppen auf seiner Homepage: „Heute vor einem Jahr, am 19. Februar 2020, erschoss ein rechtsradikaler Terrorist in Hanau 10 Menschen – wegen ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe und ihrer Wurzeln. Der SV