Bekommen erneut ein Livespiel im Free-TV: Theodoros Dedes (links) und Roger Müller. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Meppen. Planungssicherheit und TV-Liveübertragung für die Bundesligafußballerinnen des SV Meppen: Der DFB hat die Spieltage 15 und 16 in zeitgenau angesetzt. Eine der beiden Begegnungen läuft im frei empfangbaren Fernsehen.

Der SVM tritt an einem Freitag (12. März, 17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt an. Am Sonntag, den 28. März, also genau einen Monat nach dem Aufeinandertreffen beider Teams im Achtelfinale des DFB-Pokals, empfängt Meppen den SV Werder Bremen.