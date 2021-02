So bereiten sich der SV Meppen und Hallesche FC auf Duell vor

Diese Woche soll beim SV Meppen wieder Training unter normalen Bedingungen möglich sein.

Werner Scholz

Meppen. Die Wetterkapriolen der vergangenen Tage haben auch die 3. Liga stark beeinflusst. Gleich vier Partien mussten am vergangenen Wochenende abgesagt werden. Während der SV Meppen interessante Trainingsalternativen gefunden hat, hat sich auch der kommende Gegner Hallescher FC kreativ gezeigt.

Am Freitag (19 Uhr) treffen der SV Meppen und der Hallesche FC aufeinander. Die Spieler beider Teams dürften frisch und ausgeruht an die Aufgabe herantreten, schließlich hatten beide Teams aufgrund des Wetters ein spielfreies Wochenende. Do