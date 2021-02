Fünf vor zwölf – Plakat der Fans treibt Meppens Spieler an

Fand das 2:1 des SV Meppen Weltklasse: Mike-Steven Bähre. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Viele ungenutzte Standards sowie ausgelassene Kontermöglichkeiten ließen den SV Meppen gegen Unterhaching (3:2) bis zum Schluss zittern. Am Ende zahlte sich aus, dass René Guder auf seine angestammte Position zurückkehrte und die Fans eine Botschaft sendeten.

Unter der Woche hatten die eingefleischten Anhänger ein Transparent am Zaun des Trainingsgeländes befestigt: „Jeder für jeden! Für uns! Für euch! Für Meppen!" stand dort weiß auf blau geschrieben. Und auch in der Hänsch-Arena hing am Spielt