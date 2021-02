Ein Torhüter im Matsch: Meppens Keeper Erik Domaschke beim Warmmachen vor dem Spiel gegen Türkgücü München.

Werner Scholz

Meppen. Vier Wochen ist das letzte Heimspiel des SV Meppen nun her. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse ist der Rasen in der Hänsch-Arena arg in Mitleidenschaft geraten. Wie ist es um das Spielfeld vor dem Meppener Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching bestellt?

Die Wasserschlacht des SV Meppen gegen Türkgücü München (1:4) einen Tag vor Heiligabend ist noch vielen in Erinnerung. Nach starken Regenfällen stand das Spiel kurz vor der Absage. Schiedsrichter Sven Waschitzki pfiff mit halbstündiger Vers