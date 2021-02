Zum dritten Mal in diesem Jahr zeigt der NDR am Samstag Livebilder vom SV Meppen. Gast ist die Spielvereinigung Unterhaching.

Dieter Kremer

Meppen. Der NDR zeigt am Samstag erneut ein Spiel des SV Meppen live im frei empfangbaren Fernsehen. Das wichtige Kellerduell gegen die SpVgg Unterhaching ist bereits das dritte im Jahr 2021.

Erst am Samstag hatte der NDR live von der 1:3-Niederlage der Emsländer in Verl berichtet. Studiogast in Hamburg war SVM-Geschäftsführer Ronald Maul. Der Sender war auch beim Start 2021 des Teams von Trainer Torsten Frings am 9. Januar