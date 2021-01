Nach 994 Tagen trug Mike Bähre in Verl wieder das Meppen-Trikot. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Beim englischen Zweitligisten FC Barnsley geriet er aufs Abstellgleis – ohne Begründung und ohne einen Vorfall. Schrieb zumindest die Berateragentur von Mike-Steven Bähre über den Ex-Klub des 25-Jährigen. Was Bähre nach seiner Rückkehr zum SV Meppen erreichen will, beantwortete er nach dem Spiel in Verl.

Herr Bähre, Sie sind in Verl beim Stand von 1:3 eingewechselt worden? Wie beurteilen Sie selbst Ihren Auftritt? Wie zufrieden waren Sie damit? Überhaupt nicht zufrieden. Auch mit dem gesamten Spielerverlauf nicht. Ich glaube, wir allgemein