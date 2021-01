Lassen meist in einem 4-2-3-1-System spielen: Meppens Trainerteam (um (v.l.) Björn Müller, Mario Neumann und Torsten Frings.

Werner Scholz

Meppen. Der SV Meppen will an die Leistung vom 1:1 beim TSV 1860 München beim SC Verl am Samstag (14 Uhr) anknüpfen. Doch nach der besten Offensive in der vergangenen Woche, geht es nun gegen die zweitbeste der 3. Liga. Die große Frage aber bleibt: Wie steht es um Mike Bähre.

Ist Mike Bähre ein Kandidat für die Startelf? Die gute Nachricht für alle SV-Meppen-Fans zuerst: Mike Bähre ist spielberechtigt. Allerdings wurde der 25-Jährige erst am Donnerstag als Neuzugang vom FC Barnsley vorgestellt. Ein Einsatz von B