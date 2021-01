Freuen sich auf die Zusammenarbeit in der Knappenschmiede: Amin Muja und NLZ-Leiter Mathias Schober.

Sutki Muja

Meppen. Zwei Spieler des Jugendleistungszentrums Emsland (JLZ) kommen ihrem Traum vom Profifußball ein Stück näher. Der Nordhorner Rexhep Neziraj und der Meppener Amin Muja wechseln im Sommer ins Internat der Knappenschmiede von Schalke 04.

„Es ist eine Chance“, weiß Amin Muja, der am Donnerstag 15 Jahre alt wird. Beide Fußballer spielen im zweiten Jahr in der U15 des JLZ Emsland. Sie starteten unter Trainer Carsten Stammermann schon als U-14-Spieler in der Regionalliga.