Das Heimspiel gegen Uerdingen findet nicht am kommenden Mittwoch statt. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Keine englische Woche für Fußball-Drittligist SV Meppen: Das nächste Heimspiel der Emsländer wurde abgesagt. Gegner KFC Uerdingen befindet sich in Quarantäne.

Am Sonntag gastiert der SV Meppen um 13 Uhr beim TSV 1860 München. Eigentlich sollte am Mittwoch drauf (27. Januar, 19 Uhr) die Partie in der Hänsch-Arena gegen den KFC Uerdingen stattfinden. Doch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) folgte am S