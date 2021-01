In Begleitung der Physios Melanie Hubert und Kai Venemann: SVM-Kapitän Thilo Leugers.

Werner Scholz

Meppen. Dreimal wurde Thilo Leugers schon an der Achillessehne operiert. Es war sogar schon vom Karriereende die Rede. Was plant der Mannschaftskapitän des SV Meppen?

Seit gut zwei Jahren plagt sich Leugers mit den Problemen an der Achillessehne. Mehrfach musste er Ruhephasen einlegen. In der vergangenen Saison hat er 20 Spiele absolviert, in der aktuellen sogar nur vier. Seit der Partie in Dresden am 3