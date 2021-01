Christoph Hemlein (am Ball) verpasste in Duisburg sein erstes Tor für den SV Meppen.

Werner Scholz

Duisburg. War das ärgerlich: Zum fünften Mal stand er für den SV Meppen beim MSV Duisburg in der Startformation, sorgte für den ersten Aufreger der Spiels, wurde aber nicht belohnt.

Knapp vier Minuten waren gespielt, als die beiden neu in die Startelf gekommenen Spieler in Co-Produktion dafür sorgten, dass der Ball im Duisburger Netz landete. Willi Evseev schob aus dem Zentrum den Ball mit dem linken Fuß nach rechts he