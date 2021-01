SV Meppen tritt in Duisburg ohne Topscorer und Tempo an

In Duisburg gesperrt: René Guder (links, Foto aus dem Rostock-Spiel). Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage – die Bilanz des SV Meppen in den letzten sechs Drittligapartien. Im Spiel beim MSV Duisburg (Sonntag, 14 Uhr) will das Team den Startschuss für einen neuen Lauf ertönen lassen. Doch im letzten Hinrundenspiel fehlt der beste Scorer.

So will Meppen seinen Topscorer ersetzen: Jeweils dreimal getroffen haben bislang Valdet Rama, Luka Tankulic und Innenverteidiger Lars Bünning. Sie führen aktuell die Meppener Torschützenliste an. Aber mit sechs Punkten (1 Tor, 5 Assists) l