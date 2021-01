Torjäger weg: Meppens nächster Gegner steckt in der Krise

Kapitän der Duisburger: Moritz Stoppelkamp (rechts, gegen Meppens Thilo Leugers. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Duisburg. Den größten Absturz aller Fußball-Drittligisten erlebt derzeit der MSV Duisburg. In der Vorsaison ging es lange um die Rückkehr in die 2. Liga. Aktuell droht den Zebras der Gang in die Viertklassigkeit. Beim nächsten Auswärtsgegner des SV Meppen ist es sportlich und wirtschaftlich längst fünf vor zwölf.

Die letzte Saison: Der MSV Duisburg verspielte im Schlussspurt der Saison den sicher geglaubten Aufstieg – auch durch die zwei Niederlagen gegen den SV Meppen. Vom 14. bis 32. Spieltag war Duisburg Tabellenführer. Am vorletzten Spieltag füh