SV Meppen: So plant Torhüter Erik Domaschke seine Zukunft

Präsentiert sich derzeit in einer Top-Verfassung: Meppen-Torhüter Erik Domaschke.

Werner Scholz

Meppen. Trotz der letzten 0:2-Niederlage beim FC Bayern München II ist der SV Meppen auf einem guten Weg in der 3. Liga. Gerade in den letzten Wochen hat die Mannschaft von Trainer Torsten Frings viele Siege eingefahren. Einer der Punktegaranten: Torhüter Erik Domaschke. Doch wie plant der SV Meppen mit dem 35-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft?

Mit bärenstarken Leistungen empfiehlt sich Domaschke derzeit für einen neuen Kontrakt. Elf Spiele hat er seit dem Patellasehnenriss der damaligen Nummer eins Luca Plogmann bestritten. Sechsmal blieb er ohne Gegentor. Zum Jahresauftakt hielt