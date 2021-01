Acht Drittligapartien absolvierte Matthis Harsman bislang. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Er ist der Pechvogel der Saison beim SV Meppen. Wollte eigentlich die neue Nummer eins werden. Das Spiel beim FC Bayern München II verfolgt Matthis Harsman aber nur vor dem Fernseher. Seit vergangenen Freitag weiß der Torwart, dass es sich bei seiner Verletzung nicht um die vermutete Schambeinentzündung handelt.

Ende der vergangenen Woche suchte Harsman Rat bei einem Arzt in Kaiserslautern. SVM-Physiotherapeutin Melanie Hubert kennt den Spezialisten, hatte in ihrer Zeit in Lotte Spieler dorthin vermittelt. „Der hat jetzt festgestellt, dass es keine