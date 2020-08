Bremen. Der langjährige Bundesligatrainer Thomas Schaaf sieht den Drittligisten SV Meppen als richtigen Club für den früheren Fußball-Nationalspieler Torsten Frings.

„In Meppen ist eine ganze Menge entstanden, das Emsland ist fußballverrückt. Torsten kann mit seiner Art die Menschen dort begeistern, davon bin ich überzeugt“, sagte Schaaf in einem Interview dem „Weser-Kurier“ (Samstag). „Nach den Stationen bei Werder und in Darmstadt hat er in Meppen ein Umfeld, in dem er sich gut einbringen kann.“

Frings wird beim SV Meppen Nachfolger von Christian Neidhart, der zu Rot-Weiss Essen gewechselt ist. Unter Trainer Schaaf war der ehemalige Profi neun Jahre in Bremen aktiv gewesen. „Als Spieler hat er sich vermutlich nicht vorstellen können, mal Trainer zu sein. Jetzt hat er sich für den Job entschieden“, sagte Schaaf.

Der frühere Bremer Erfolgstrainer ist heute Technischer Direktor bei den Hanseaten. Dennoch erhält der 59-Jährige immer wieder Angebote für einen Trainerposten. „Ja, aber es werden weniger“, sagte Schaaf. Eine Rückkehr wird es vorerst nicht geben. „Weil ich nicht in der Situation bin, unbedingt Trainer werden zu wollen“, erklärte er.