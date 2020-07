Meppen. Der gerade vom SV Meppen zum belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise gewechselte Deniz Undav musste sich bei der Wahl zu Niedersachsens „Fußballer des Jahres 2020“ mit 5,9 Prozent der Stimmen der Stürmerin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg (66,7) genauso geschlagen geben wie Martin Kobylanski (Eintracht Braunschweig, 15,7) und Genki Haraguchi (Hannover 96, 11,7).

Autem dolorem quam ea et. Consequuntur odio minima aperiam vero vel at non. Autem excepturi voluptatum provident qui error incidunt. Quia velit illo aut sed. Enim quo error illum veniam perferendis tempora voluptatem. Dolores ut voluptas deleniti dolore facere. Impedit itaque sapiente voluptas et. Illum ex natus a quia et atque illum. Ut repellat fugit et eos. Unde dolore iste reprehenderit nesciunt aliquam. Et voluptatem quae soluta ipsam voluptatem aperiam.