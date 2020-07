Chemnitz. Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC ist sich mit dem früheren SV-Meppen-Spieler Jovan Vidovic einig geworden. Der 31-jährige Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 zum CFC. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

