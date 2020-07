Torsten Frings am 10. August 2016 beim Testspiel von Werder Bremen in Meppen. Rechts der damalige Co-Trainer Florian Kohlfeldt, links der damalige Chefcoach Viktor Skripnik. Foto: imago images / Ulmer

imago sportfotodienst

Meppen. Ein großer Name soll in die großen Fußstapfen von Christian Neidhart treten. Dass Torsten Frings neuer Meppen-Trainer wird, sorgt für Verwunderung. Aber obwohl der 43-Jährige bislang nicht in der 3. Liga gearbeitet hat, kann er es im Emsland schaffen.