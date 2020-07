Meppen. Kein Corona-Infizierter beim SV Meppen: Jens Robben ist nicht an Covid-19 erkrankt. Wie der Videoanalyst des Fußball-Drittligisten betont, sei er am Samstag (11. Juli) wieder aus der häuslichen Quarantäne als gesund entlassen worden. Zudem habe er einen weiteren Test gemacht, der wiederum negativ ausgefallen sei.

