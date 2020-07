Meppen. André Breitenreiter beim SV Meppen? Dieser Name fiel gerüchteweise nach dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig als möglicher Nachfolger von Trainer Christian Neidhart. Die Anzeichen verdichten sich, dass spätestens nächste Woche eine Entscheidung fällt, wer neuer Coach wird.

Dolorem blanditiis doloremque blanditiis cumque.

Iure accusantium odit ad mollitia sapiente enim excepturi eaque. Qui nihil at et quaerat sint et error. Sint ullam recusandae quo aliquid ut nihil.

Consequatur vel fugit ut. Quis neque molestiae voluptates velit distinctio repudiandae. Tenetur ut quos nam rerum ea sunt.