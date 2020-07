Meppen. Dutzende Bewerbungen von Coaches oder ihren Beratern hat der SV Meppen schon einen Tag nach der Bekanntgabe von Neidharts Wechsel registriert. In der Woche nach dem Braunschweig-Spiel könnte eine Entscheidung darüber fallen, wer neuer Trainer wird.

