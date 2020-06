Meppen. Der zarte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Nach der neunten Heimniederlage ist der Traum von der Qualifikation für den DFB-Pokal endgültig geplatzt. Der SV Meppen unterlag Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt 0:2 (0:1).

