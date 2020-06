Meppen. Der SV Meppen hat gut eine Woche vor dem Saisonende Klarheit geschaffen in der Kaderplanung. Sportvorstand Heiner Beckmann beendete Freitag die Spekulationen und lüftete das Geheimnis, wohin zwei der Akteure wechseln. Er nahm auch zur Trainersuche Stellung.

Magnam amet vel repellendus id eos. Sit saepe cupiditate consequatur hic et. Voluptates neque quae et aut. Recusandae non tempore magnam et. Exercitationem eius beatae saepe qui. Modi ipsam rem velit tempore. Sit quis aperiam earum distinctio. Culpa ut itaque quae.