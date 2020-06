SV Meppen: Undav-Einsatz in Großaspach in Gefahr

Mit 17 Toren und 12 Vorlagen ist Meppens Deniz Undav (rechts) der Topscorer der 3. Liga. Klar, dass ihn die Gegner besonders im Visier haben.

Werner Scholz

Meppen. In den Köpfen der SV-Meppen-Spieler dürfte sich derzeit eine wilde Achterbahnfahrt abspielen. Erst bestätigt Trainer Christian Neidhart am Freitag seinen Wechsel zu Rot-Weiss Essen nach der Saison, anschließend folgte sonntags eine starke Vorstellung beim 3:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching. Bereits am Dienstagvormittag befand sich der Drittligist wieder im Mannschaftsbus, um die mehrstündige Reise zur SG Sonnenhof Großaspach anzutreten. Anpfiff der Partie ist am Mittwoch um 19 Uhr.