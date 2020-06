Meppen. Zweiter Neuzugang für die Bundesliga-Fußballerinnen vom SV Meppen: Torfrau Laura Sieger kommt vom Erstligisten Bayer Leverkusen und gehört zum Kader der deutschen U-20-Nationalmannschaft.

