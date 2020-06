Auswärts läuft es für Spieler und Trainer des SV Meppen. Foto: Werner Scholz

Köln. Ob vor der Corona-Pause oder danach – zu Hause pflegt der SV Meppen in dieser Saison sowohl einen Heim- als auch seinen Neustartkomplex. Verspielt in der Tabelle immer wieder eine noch bessere Ausgangsposition. Auswärts dagegen fährt das Team von Trainer Christian Neidhart weiterhin kontiniuerlich seine Punkte ein. So wie in Köln.