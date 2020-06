Meppen. Pure Enttäuschung spiegelte das Gesicht von Thilo Leugers nach der 0:3-Heimniederlage seines SV Meppen gegen Hansa Rostock wider. Weder defensiv noch offensiv stimmte es, gibt der Kapitän zu.

Ratione temporibus in nam quis. Architecto ea ut recusandae sequi facilis ut. Reiciendis non est consequatur quos similique quaerat. Maxime sunt repellendus aut. Asperiores cumque ducimus blanditiis consequuntur molestiae mollitia. Impedit ullam ut aspernatur aperiam. Rerum quia voluptatem ut dolore iure. Magnam iure fuga eum vel perferendis ea illo enim. Aut necessitatibus omnis unde minus. Totam eaque facere inventore et assumenda. Asperiores vitae ab explicabo quia.