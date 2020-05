Würzburg. Fünf Spiele, kein Sieg – der SV Meppen trifft beim Re-Start auf die Würzburger Kickers, gegen die das Team von Trainer Christian Neidhart in der 3. Liga noch nie gewinnen konnte. Für die Mannschaften gilt es, schnell wieder zurück zu alter Form finden, denn beide befinden sich Mitten im Aufstiegskampf.

