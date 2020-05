Beim letzten Saisonspiel vor der Corona-Pause erzielten Hilal El-Helwe (Mitte) und Julius Düker beim 3:3 in Kaiserslautern zwei Tore in den letzten sechs Minuten.

Werner Scholz

Meppen. Sie sind die Könige der Schlussviertelstunde – die Fußballer des SV Meppen. Zahlen belegen, warum die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ihre bislang beste Drittligasaison spielt. Doch nach dem 3:3 in Kaiserslautern am 7. März folgte die Corona-Pause. Am Samstag gibt es den Re-Start in der 3. Liga und man darf gespannt sein, ob die Meppener an die gezeigten Leistungen anknüpfen können.