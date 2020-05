Meppen. 3. Liga kurios: Der FC Carl Zeiss Jena aus Thüringen könnte das Punktspiel gegen die Sachsen vom Chemnitzer FC im niedersächsischen Meppen austragen. Die Anfrage von seinem ehemaligen Klub hat SVM-Geschäftsführer Ronald Maul bestätigt.

