Frankfurt . Der SV Meppen kann die wegen der Coronakrise unterbrochene Saison frühestens am 26. oder 27. Mai fortsetzen. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im Rahmen seiner außerordentlichen Sitzung die Anpassung des Rahmenterminkalenders für die 3. Liga beschlossen.

