Meppen. 27 Fußball-Regionalligisten fordern eine zweigleisige 3. Liga. Diesen Antrag hat der Saarländische Fußball-Verband nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gestellt. Der SV Meppen hat Einwände.

