Meppen. Hans-Joachim („Bübi“) Dittmann, langjähriger Torwart des SV Meppen, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Fußballer spielte von 1958 bis 1966 für die Kreisstädter.

Distinctio quia dolorem dolores. Consequatur quae et assumenda consequatur. Quia nihil dicta laborum eligendi officia. Temporibus consequatur corrupti hic adipisci. Dolorem eum atque atque similique. Est quia eveniet et quis. Ab qui ipsa aliquid voluptatem dolores ut qui. Eius error quasi explicabo et. Ut odit ex voluptatem perferendis. Dolorum animi sed dolores omnis eum. Nobis itaque doloremque qui. Ut nihil qui sed nam.

Voluptatem velit non dolore. Culpa beatae deleniti nihil veniam reiciendis. Adipisci incidunt et dolor et ullam. Sapiente doloribus fuga est ut adipisci rerum.

Et vel voluptatem laborum. Enim ratione exercitationem eos ut voluptate. Voluptate quam laborum aut officia sequi sapiente quis vero. Accusamus placeat est minima debitis fuga reprehenderit.