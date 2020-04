Das 2:2 in Halle. In der Hinrunde glich Steffen Puttkammer gegen Torwart Kai Eisele aus. Die Partie endete 3:3. Foto: Scholz

Meppen. In der fußballfreien Zeit trägt der SV Meppen ab sofort seine Drittliga-Spiele virtuell an der Spielekonsole aus. Samstag wäre der Hallesche FC in der Hänsch-Arena zu Gast gewesen. Deswegen tritt Leo Bredol in einem FIFA-Spiel gegen HFC-Profi Jannes Vollert an. Das Duell wird ab 13.30 Uhr live auf den Facebook-Seiten des SVM und seiner E-Sport-Abteilung ausgestrahlt.