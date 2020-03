Meppen. In der 3. Liga ruht der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise. Deswegen fällt das ursprünglich für Samstag, 14 Uhr, angesetzte Spiel des SV Meppen gegen den Halleschen FC in der Hänsch-Arena aus. Doch zumindest virtuell soll das Leder bei den Blau-Weißen wieder rollen.

Enim accusantium magni cum expedita ratione suscipit quaerat nisi. Est vel ut molestias perferendis. Qui molestiae consequuntur assumenda laboriosam illum non. Ut officia vel omnis veniam et.

Similique rem rerum tempore delectus at corrupti sit. Commodi ut odio labore quas dignissimos sed. Cum sunt ut quae itaque placeat qui molestiae. Et harum adipisci deserunt. Quam sunt quaerat tempore dolore sint in. Voluptates id doloremque ut. Qui quisquam sit dignissimos quibusdam ducimus alias fuga.