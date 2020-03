Ted Tattermusch startete beim FIFA-Turnier. Foto: Tattermusch

Meppen. Einige Profi-Fußballer ließen am Wochenende den Ball zumindest virtuell auf der Playstation laufen. Benjamin Henrichs von AS Monaco, Ihlas Bebou von der TSG Hoffenheim oder Fiete Arp vom deutschen Rekordmeister Bayern München waren drei der insgesamt 24 Akteure, die an dem FIFA20-Turnier teilnahmen. Dazu gehörte auch Ted Tattermusch vom SV Meppen.