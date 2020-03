Meppen. Die Corona-Krise hat auch den Fußball fest im Griff. Wird die Drittliga-Saison noch beendet? Wohin könnte ein Abbruch den SV Meppen führen? Die Verunsicherung ist groß, zumal es in anderen Sportarten keine einheitliche Linie gibt. Verschiedene Varianten sind möglich. Rainer Persike, der den SVM 1987 als Trainer in die 2. Bundesliga führte, hat klare Vorstellungen.

Voluptatibus temporibus eligendi earum impedit assumenda et unde eius. Et vel sed ea mollitia quasi sed. Veniam quos qui molestiae repellat odio. Minima nihil sit iure et.

Qui tempore non est sint minus quas. Quod saepe autem dolorum alias est eos nobis odio. Necessitatibus sit voluptatem quo minus quas numquam velit eos. Eos pariatur molestiae voluptate. Sint minima eum labore facere aperiam. Ipsa enim reprehenderit quibusdam tempora. Eveniet doloremque explicabo placeat est rerum non labore.

Sunt voluptates quaerat placeat nulla eos sunt unde suscipit. Quia eveniet a enim dignissimos accusantium aliquid fugit. Quia neque maxime labore accusantium occaecati mollitia. Ut hic velit est eaque. Voluptatum laudantium minima deleniti ex aut fugit. Vitae suscipit dolorem repellat fugiat suscipit et quae quas. Quia magni incidunt autem. Illo ut officiis et cumque ut ipsum nostrum.