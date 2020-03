Meppen. Die 3. Liga hat ihren Spielbetrieb vorerst bis zum 30. April ausgesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und in den Griff zu bekommen. Das hat die Liga-Versammlung am Montag entschieden. Hier die Reaktion der Drittligisten auf die Entscheidung.

