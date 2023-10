Die Gastgeberinnen kamen vor 319 Zuschauern besser in die Partie und erspielten sich einige Torchancen. Folgerichtig ging Sand in Führung. Nach einem guten Spielzug über die rechte Seite und einen flachen Ball in die Mitte war Emma Catherine Loving zur Stelle und schloss beherzt ab (14.). Auch danach blieben die Gastgeberinnen das bessere Team. Erst in der 38. Minute kamen die Meppenerinnen durch Linda Preuß zu einem ersten Torschuss durch einen Freistoß. „Das war noch nicht so gut, wie wir uns das eigentlich vorstellen“, sagte Bakhuis.

Nach der Pause wurden die Emsländerinnen stärker und zeigten ein ganz anderes Gesicht. Die Meppenerinnen stellten um und liefen den SC Sand höher an. „Wir haben sie so früher unter Druck gesetzt und weniger lange Bälle zugelassen“, sagte Bakhuis. Die Taktik ging auf, weil weniger Torchancen für den SC Sand die Folge waren. Nach einem Eckstoß sorgte Sands Tabea Griss für ein Eigentor. Die scharf geschossene Ecke landete direkt auf dem Kopf von Griss und von dort im Tor.

In einer danach offenen Partie hatte erneut der SC Sand etwas mehr vom Spiel. „Die Partie hatte verschiedene Phasen. Mal war Sand besser, und mal waren wir am Drücker. Torchancen gab es auf beiden Seiten“, schilderte Kapitänin Lisa-Marie Weiss. Es waren die Meppenerinnen, die in der Nachspielzeit die Nerven bewahrten und das 2:1 erzielten. Nach einem schnellen Spielzug schloss Selma Licina entschlossen ab. Zuvor hatten sich Vildan Kardesler und Akane Miyoshi durch die Sander Abwehr gespielt. „Letztendlich hatten wir das Spielglück auf unserer Seite. Es tut gut, dass wir uns jetzt nach den letzten Spielen belohnt haben“, so Weiss.

Nach dem Spiel waren die Meppenerinnen erleichtert und feierten den Sieg ausgiebig mit den mitgereisten Fans.