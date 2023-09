Duell in der 2. Frauen-Bundesliga Im Liveticker: SV Meppen empfängt am Sonntag Borussia Mönchengladbach Von Dieter Kremer | 02.09.2023, 09:49 Uhr Schoss zuletzt beim 2:0-Sieg in Andernach das SVM-Führungstor: Nina Kossen. Foto: imago images/Oliver Baumgart up-down up-down

In der 2. Frauen-Bundesliga kann der SV Meppen am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach im dritten Spiel den dritten Sieg holen. In unserem Liveticker erfahren Sie, ob es klappt.