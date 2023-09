620 Zuschauer gegen Mönchengladbach 2. Frauen-Bundesliga: Erster Punktverlust für Meppens Fußballerinnen Von Dieter Kremer | 03.09.2023, 17:00 Uhr Sarah Schulte scheiterte in der Nachspielzeit an der Torhüterin der Gäste. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Kein Sieger im Duell Absteiger gegen Aufsteiger: In der 2. Frauen-Bundesliga hat der SV Meppen am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach den dritten Sieg im dritten Spiel verpasst. Vor 620 Zuschauern fielen in der Hänsch-Arena keine Tore.