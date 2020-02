Meppen. Deniz Undav fehlt dem SV Meppen beim Punktspiel am Samstag in Jena. Der Torjäger ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Sechs weitere Spieler müssen nach der nächsten Verwarnung zuschauen.

