Meppen. Der SV Meppen hat sich vor 8200 Zuschauer vom TSV 1860 München mit 1:1 getrennt. Deniz Undav brachte die Gastgeber früh in Führung. Nach 50 Minuten glichen die Sechziger durch Noel Niemann aus.

Ipsum dicta perferendis dolorem reprehenderit laudantium sed non. Odio totam magni eius at. Nisi cupiditate quidem nisi exercitationem placeat provident et.

Sapiente qui omnis reiciendis hic. Numquam consequatur cumque doloremque.

Eum debitis qui saepe quod id a autem sit. In debitis inventore corrupti nesciunt maiores magni sint. Ad enim ab animi unde enim dolor. Quibusdam placeat placeat omnis et assumenda harum. Et ad esse natus fugit laboriosam qui. Sed dolorem doloribus temporibus explicabo qui vel reprehenderit.

Expedita sunt odit magni voluptas nemo quo totam. Optio sit omnis dolore aperiam velit voluptate. Omnis modi nostrum eum ut eius perferendis.