Meppen. Wer sich noch kein Ticket für das kommende Auswärtsspiel des SV Meppen beim 1. FC Magdeburg gesichert hat, sollte sich heute noch auf den Weg machen. Wie der SVM mitteilt, besteht nur noch am heutigen Montag von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit sich eine Eintrittskarte im SVM-Fanshop zu sichern. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14 Uhr.

