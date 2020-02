Meppen. Beim Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig war es offiziell, dass Marcel Gebers seine Karriere mit 33 Jahren verletzungsbedingt beenden musste. Am Samstag vor dem Spiel gegen Chemnitz wurde der Innenverteidiger unter Applaus verabschiedet.

