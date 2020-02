Meppen. Den Sack nicht zugemacht hat der SV Meppen am Samstag gegen den Chemnitzer FC. Führten die Gastgeber doch bei der 1:2-Heimniederlage mit 1:0. Der verschossene Elfmeter von Valdet Rama war der Knackpunkt der Partie. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

