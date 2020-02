Meppen. Zweite Heimniederlage in Folge vor eigener Kulisse: Der SV Meppen hat am Samstag nach Führung 1:2 (1:0) gegen den Chemnitzer FC verloren. Vor 6259 Zuschauern verschoss Valdet Rama einen Foulelfmeter.

